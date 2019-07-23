شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لمستبعدى الزمالك من مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو فريق الزمالك المستبعدون من قائمة مباراة الإسماعيلى المقرر لها فى الثامنة غدًا الأربعاء، على استاد بترو سبورت، والمؤجلة من الجولة الـ27 في الدورى الممتاز، مرانهم بملعب النادي.

وخاض اللاعبون التدريبات تحت إشراف أمير عزمى مجاهد مدرب الفريق وأنطونيو مدرب الأحمال وهم بهاء مجدى وخالد بوطيب وكماتشو ومصطفي فتحى ومحمد عبد السلام وحارس المرمى محمود عبد المنصف.

ويحتاج الأبيض إلى الثلاث نقاط حيث تكمن أهميتهم بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسميًا فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة، ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة أن أي تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة خاصة إن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.

وضمت القائمة كلاً من..

فى حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح

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فى الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وحمدى النقاز وحازم إمام

فى الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وأحمد زيزو وابراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد إبراهيم

فى الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد.