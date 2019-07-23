اخبار الرياضه

بيراميدز يُخطر قفشة بالموافقة على رحيله للأهلى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُخطر قفشة بالموافقة على رحيله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مسئولو بيراميدز اجتماعًا مهمًا مع محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق، بعد انتهاء مباراة المتحدة الودية التي انتهت بفوز الفريق برباعية مقابل هدفين، حيث عقد مسئولو بيراميدز جلسة مع اللاعب لمناقشة عرض رحيله للأهلي.

وأبلغ مسئولو بيراميدز قفشة بموافقتهم على رحيله للأهلي بعد الاتفاق على كل التفاصيل التعاقدية بين الطرفين.

ويقترب ثنائي الأهلي محمد شريف وحسين السيد من الانتقال لبيراميدز لمدة موسم علي سبيل الإعارة، ضمن صفقة شراء قفشة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يُخطر قفشة بالموافقة على رحيله للأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا