شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُخطر قفشة بالموافقة على رحيله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مسئولو بيراميدز اجتماعًا مهمًا مع محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق، بعد انتهاء مباراة المتحدة الودية التي انتهت بفوز الفريق برباعية مقابل هدفين، حيث عقد مسئولو بيراميدز جلسة مع اللاعب لمناقشة عرض رحيله للأهلي.

وأبلغ مسئولو بيراميدز قفشة بموافقتهم على رحيله للأهلي بعد الاتفاق على كل التفاصيل التعاقدية بين الطرفين.

ويقترب ثنائي الأهلي محمد شريف وحسين السيد من الانتقال لبيراميدز لمدة موسم علي سبيل الإعارة، ضمن صفقة شراء قفشة.