شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال خاص للبرازيلى كينو فى تدريبات الجزيرة الإماراتي بعد الرحيل عن بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبال خاص من مسئولى نادي الجزيرة الإماراتي للوافد الجديد على الفريق وهو البرازيلي كينو المنضم مؤخرًا إليه من نادي بيراميدز المصري.
وحظي كينو الذي تعاقد النادي معه مؤخرًا قادمًا من بيراميدز المصري باستقبال جيد من الجهاز الفني وزملائه اللاعبين بقيادة فارس جمعة كابتن الفريق الذى قام بتعريفه على زملائه بالفريق والمسئولين.
انضم البرازيلي كينو إلى تدريبات فريقه الجزيرة وشارك مع المجموعة أمس للمرة الأولى بعد وصوله بساعات إلى مقر المعسكر في فاخينيتجن بهولندا.
وكان البرازيلي كينو قد خطف الأنظار إليه بشدة خلال الموسم الحالى مع بيراميدز، إذ شارك اللاعب صاحب الـ29 عامًا، فى 33 مباراة بجميع المسابقات، سجل 10 أهداف وصنع 11 أخرين.
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