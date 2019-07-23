سوبر كورة يرصد بالصور اقتحام شقة شادى محمد وسرقة الميداليات والدروع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد "سوبر كورة" بالصور تعرض شقة نجم النادى الأهلى وكابتن الفريق على مدار سنوات طويلة شادى محمد للسرقة. وتعرضت شقة شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر للسرقة، واختفاء مبلغ مالي كبير بالإضافة إلى ميداليات ودروع للاعب حصل عليها من النادى الأهلى والمتتخب. Advertisements وحرر شادي محمد محضر رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول برئاسة المستشار محمد عزب. وعاينت النيابة للشقة وأجرت تفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة قائد الأهلي السابق. لمزيد من التفاصيل ومشاهدة الصور عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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