شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضم شيلونجو لقائمة الفريق فى مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة الفريق التى ستخوض مباراة الزمالك مساء غدٍ الأربعاء فى المباراة المؤجلة من الجولة الــ27 فى الدورى الممتاز. وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي : وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي : حراسة المرمى: محمد فوزى ومحمد مجدى خط الدفاع: محمد مجدى وباهر المحمدى وريتشارد بافور ومحمد هاشم وأسامة إبراهيم وأحمد أيمن وطارق طه. Advertisements خط الوسط: عماد حمدى ومحمد الضرف ومصطفى فارس ومحمد بيومى ومدحت فقوسه وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى. خط الهجوم: بنسون شيلونجو وحازم مرسى كان الإسماعيلى قد نجح بصفة رسمية فى إنهاء ملف الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الفريق المعار من نادى سموحة بالحصول على خدماته نهائيًا، عبر تفعيل بند الشراء من سموحة عقب سداد المبلغ المتفق عليه فى العقد.

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