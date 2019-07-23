شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 9 مباريات تسببت فى اقتراب ضياع درع الدورى من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قليل من الأمل يتبقى للزمالك فى التتويج بلقب الدورى الممتاز موسم 2018 - 2019، بعد التعادل المخيب أمام الجونة بنتيجة 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما الأحد الماضى، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز.

توقف رصيد الزمالك عند النقطة 69 ويتبقى له مباراتان مع الإسماعيلى والأهلى، فيما رفع الجونة رصيده للنقطة 38 وأنهى مبارياته فى النسخة الحالية بالدورى فى المركز الخامس عشر.

ويحتاج الأهلي للفوز غدًا الأربعاء أمام المقاولون العرب للتتويج بالدوري رسميًا.

3 خسائر عطلت الزمالك فى مشواره نحو اللقب رقم 13

تعرض الزمالك للهزيمة فى 3 مواجهات فى مشواره بالدورى، وكانت البداية أمام فريق النجوم فى الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز، بهدف دون رد، أحرزه صلاح أمين فى الدقيقة 27 من زمن المباراة.

ثم هُزم من المصرى البورسعيدى فى الجولة 28 من مسابقة الدورى الممتاز، بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم إسلام أبو سليمة للبورسعيدى فى الدقيقة 40 ثم أوستين أموتو بالهدف الثانى فى الدقيقة 57، وأحرز محمود علاء هدف الأبيض الوحيد من ركلة جزاء فى الدقيقة 91.

وأخيرًا أمام بيراميدز فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 26 من مسابقة الدورى الممتاز، بهدف دون رد، أحرزه على جبر فى الدقيقة 25 من زمن المباراة.

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6 تعادلات أثرت على مسيرة الأبيض نحو اللقب

6 مباريات كانت الأكثر تأثيرًا فى مشوار الأبيض بالمسابقة بعدما خسر نقاطها بعد أن كان الزمالك متقدمًا وقريبًا من الفوز، وكان أولها مباراة سموحة، فى الجولة السابعة من مسابقة الدورى، حينها تقدم يوسف أوباما للأبيض فى الدقيقة 70، إلا أن حسام حسن مهاجم سموحة تمكن من إحراز هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 86.

المباراة الثانية التى شهدت نفس السيناريو، كانت تلك التى جمعته بيراميدز فى الدور الأول، حيث تقدم فرجانى ساسى للزمالك بهدف مبكر فى الدقيقة 8، إلا أن أريك تراورى تمكن من التعادل فى الدقيقة 15، ثم تقدم كينو لبيراميدز فى الدقيقة 37 من جديد، ثم تعادل محمود علاء من جديد للأبيض فى الدقيقة 42، وتقدم ساسى بالهدف الثالث للأبيض فى الدقيقة 65، قبل أن يقتنص عمر خربين هدف التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 85.

فى المباراة الثالثة واجه الزمالك طلائع الجيش فى الجولة 23 من مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقدم الأبيض بهدفين متتاليين فى الشوط الأول، أحرزهما يوسف أوباما فى الدقيقة 25 وخالد بوطيب فى الدقيقة 30، ولكن بالرغم من ذلك نجح أحمد سمير لاعب طلائع الجيش فى إدراك التعادل بتسجيله هدفين، فى الدقيقتين 32 و87 من زمن المباراة.

رابع مباراة كانت أمام المقاولون العرب فى الجولة 25 من منافسات الدورى الممتاز، إذ تقدم محمود حمدى الونش، للزمالك فى الدقيقة 45 من الشوط الأول، إلا أن عبد الوهاب إسماعيل لاعب المقاولون أدرك التعادل، فى الدقيقة 52، ليسجل طارق حامد للأبيض مجددًا فى الدقيقة 64، لكنه لم يكن هدف الفوز لفريقه، إذ تمكن أحمد على من إدراك التعادل مرة أخرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 80.

للمرة الخامسة أمام الإنتاج الحربى فى الجولة 31 من منافسات الدورى الممتاز، حيث تقدم خالد بوطيب للأبيض فى الدقيقة 46 من زمن المباراة، قبل أن يتعادل معاذ الحناوى للإنتاج من ركلة جزاء فى الدقيقة 54.

وكانت مباراة الجونة هى السادسة التى يتقدم فيها الزمالك ثم يتعادل، وذلك بعدما تقدم طارق حامد بالهدف الأول فى الدقيقة 63 من زمن المباراة، قبل أن يحرز أحمد ياسر ريان هدف التعادل فى الدقيقة 78، ومن ثم تقدم محمود الشبراوى للجونة فى الدقيقة 88، قبل أن يحرز محمود عبد العزيز هدف تعادل للأبيض فى الدقيقة 97.