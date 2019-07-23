شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتأهيل عمار حمدى فى الأهلى بسبب "كدمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع عمار حمدي، لاعب الأهلى لبرنامج تأهيلي، على هامش مران الفريق الذى أقيم اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش فى ختام استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب .

وتعرض عمار حمدى لكدمة فى وجه القدم خلال مشاركته فى التقسيمة التى أجراها الجهاز الفنى فى مران أمس، وقام حمدى بالجرى حول الملعب وأداء جلسة فى الجيم.

ويسافر الأهلى بعد قليل للإسكندرية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب فى الثامنة من مساء غدٍ ببرج العرب فى الدورى الممتاز ويحتاج الأهلى الفوز على المقاولون العرب غدًا من أجل التتويج ببطولة الدورى رسميًا للمرة الـ41 فى تاريخ النادي.