شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة البحث عن اللقب.. الأهلي يعلن قائمته استعدادًا للمقاولين العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه إلى الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون غدا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة.

وضمت قائمة الأهلي 26 لاعبا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان.

الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وباسم على وعلي معلول وأيمن أشرف.

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الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وحمدي فتحي.

وسط الهجوم: رمضان صبحي وجونيور أجايي وحسين الشحات وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد سليمان وجيرالدو وناصر ماهر.

وفي الهجوم: وليد أزارو ومروان محسن.

ومن المقرر أن يتوجه الأهلي إلى الإسكندرية للمبيت هناك والدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك (28 يوليو) في ختام مباريات الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 74 نقطة، وبفارق 5 نقاط أمام الزمالك صاحب المركز الثالث.

جدير بالذكر أن الأهلي يسعى للفوز بمواجهة المقاولون العرب من أجل التتويج رسميا ببطولة الدوري رقم 41 في تاريخه.