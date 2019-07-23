شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك للإسماعيلي.. عودة عبدالله جمعة واستبعاد مصطفى فتحي وبوطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ27 بالدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك غياب يوسف أوباما بسبب عقوبة الإيقاف التي تلقاها على خلفية طرده من مواجهة الجونة في المباراة الأخيرة للفريق الأبيض.

ويغيب عن الفريق كل من محمود جنش للإصابة ويوسف أوباما للإيقاف وكهربا للانقطاع عن التدريبات ومصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية ومحمد عبدالسلام وبهاء مجدي ومحمود عبدالمنصف لاسباب فنية.

واختار جلال 20 لاعبًا في قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غد الثلاثاء في تمام الثامنة مساء.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد- عمر صلاح.

خط الدفاع: حازم إمام، حمدي النقاز، عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالغني.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالعزيز، محمد حسن، محمد إبراهيم، أحمد مدبولي، أحمد سيد زيزو، إبراهيم حسن، أيمن حفني، محمد عنتر.

خط الهجوم: حميد أحداد، عمر السعيد.