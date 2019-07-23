يوفنتوس يرفض عرضين إنجليزيين لضم كين

رفض يوفنتوس عدة عروض مقدمة، للتعاقد مع مهاجمه الإيطالي الشاب مويس كين، بسبب ضعف المقابل المادي.

ووفقًا لشبكة "سكاي إيطاليا"، فإن يوفنتوس لا يمانع رحيل كين، في حالة فشله في التخلص من ماريو ماندزوكيتش، وجونزالو هيجواين.

وبالفعل تلقى يوفنتوس عروضًا لضم كين من الإنجليزيين آرسنال وإيفرتون، لكنها لم تصل لتطلعات السيدة العجوز.

وتزعم صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، أن يوفنتوس رفض عروضًا بقيمة 30 مليون يورو، وهو ما يقل 10 مليون يورو عن القيمة المطلوبة من البيانكونيري لبيع اللاعب.

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ومن ضمن الشروط التي وضعها يوفنتوس لبيع كين، بندا في عقده، يتيح للسيدة العجوز إمكانية إعادة شرائه، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

ما دون ذلك، لن يوافق يوفنتوس على بيع كين، وسيقوم بتجديد عقده حتى 2024.

وفي حال بيع اللاعب، لن يقبل بطل إيطاليا بأقل من 35 مليون يورو، مع تقييمه بـ 40 مليون يورو في شرط إعادة الشراء.