فالفيردي يفتح الباب أمام رحيل راكيتيتش

فتح الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الباب أمام رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشارك راكيتيتش في مواجهة برشلونة الودية أمام فريق تشيلسي الإنجليزي، صباح اليوم الثلاثاء، على كأس "راكوتين" بالأراضي اليابانية، وسجل هدف فريقه في المباراة التي تفوق بها تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

وتحدث فالفيردي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة عن موقف النجم الكرواتي قائلًا: "راكيتيتش كان لاعبًا هامًا بالنسبة لنا، لكن لا أعلم إذا كان سيستمر معنا في الموسم المقبل أم لا."

وتعاقد برشلونة خلال الصيف الحالي مع الهولندي فرانكي دي يونج نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي السابق، لتدعيم خط الوسط، وهو ما أثار تكهنات حول اقتراب رحيل راكتيتش، المرغوب من بعض الأندية الأوروبية، وأبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويلعب راكيتيتش البالغ من العمر 31 عامًا في صفوف برشلونة منذ عام 2014، بينما بدأ مشواره الاحترافي بقميص بازل السويسري عام 2005، قبل الانتقال إلى شالكة الألماني عام 2007، ومنه إلى إشبيلية الإسباني عام 2011.