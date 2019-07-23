هودسون أودوي يوافق على تجديد تعاقده مع تشيلسي

أنهى النجم الصاعد كالوم هودسون أودوي جناح فريق تشيلسي الإنجليزي الجدل المثار منذ شهور حول تجديد تعاقده مع فريق العاصمة الإنجليزية، ووافق على تجديد تعاقده.
وتبعًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وافق هودسون أودوي البالغ من العمر 18 عامًا على تجديد تعاقده براتب أسبوعي يبلغ 100 ألف جنيه إسترليني، ليستمر بين جدران ستامفورد بريدج لخمس سنوات مقبلة.
وكانت تقارير قد أكدت أن الجناح الصاعد رفض تجديد تعاقده مع تشيلسي دون العديد من الضمانات، أبرزها المشاركة بانتظام بقميص الفريق الأول، بعدما ظهر بشكل مميز عبر الفرص التي نالها خلال الموسم الماضي.
وكان نادي بايرن ميونخ الألماني أبرز المهتمين بالتعاقد مع هودسون أودوي، الذي يتبقى في تعاقده مع تشيلسي موسم وحيد، إلا أن نادي العاصمة الإنجليزية رفض أكثر من عرض من نظيره الألماني خلال العام الجاري.
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