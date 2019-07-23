نيمار على رأس قائمة باريس سان جيرمان لجولة الصين

أعلن توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان قائمة الفريق التي تستعد لخوض معسكر تحضيري للموسم الجديد 2019/2020 في الصين.

وتواجد البرازيلي نيمار دا سيلفا على رأس قائمة الفريق وسط أنباء رحيله عن ملعب الأمراء.

وضمت القائمة كل من: "عادل عوشيشي، أريولا، ميتشيل، بيرنات، بولكا، كافاني، داجبا، ديالو، دراكسلر، جوكلو، أندير هيريرا، جراسوني، خيسي، كيرهير، كيمبيمبي، كورزوا، تانجاي، مبابي، لويك، توماس مونييه، نيمار دا سيلفا، ستانري، بابلو، كيفين تراب، ماركو فيراتي، أرثر.

ومن المقرر أن ينضم أنخيل دي ماريا، ماركينيوس، تياجو سيلفا، باريديس، تشوبا موتينج للفريق بنهاية الشهر عقب نهاية فترة الراحة المخصصة لهم بعد مشاركتهم في بطولة كوبا أمريكا، بينما شارك موتينج في كأس الأمم الإفريقية.