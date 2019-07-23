معتز جاهز للركض

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جدة - خالد شويل - كشفت إدارة النادي الأهلي أن الفحوصات الطبية النهائية وتصوير الأشعة التي أجراها مدافع الفريق الكروي الأول لنادي أهلي معتز هوساوي ، اليوم الثلاثاء في المستشفى الأمريكي في باريس، أثبتت سلامته الكاملة من العارض الصحي الذي تعرض له في الموسم الماضي، وجاهزيته لدخول التدريبات الجماعية للفريق الأول خلال الأيام المقبلة.



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