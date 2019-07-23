شكرا لقرائتكم عمار حمدى يبدأ برنامج تأهيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعرض عمار حمدى لكدمة فى وجه القدم خلال مشاركته في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني في مران أمس.
وأدى حمدي مرانه بالجري حول الملعب وجلسة في الجيم.
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