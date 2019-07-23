شكرا لقرائتكم عمار حمدى يبدأ برنامج تأهيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع عمار حمدي، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي لبرنامج تأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش فى ختام استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء غد على استاد برج العرب فى الجولة قبل الأخيرة من سباق الدورى.

وتعرض عمار حمدى لكدمة فى وجه القدم خلال مشاركته في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني في مران أمس.

وأدى حمدي مرانه بالجري حول الملعب وجلسة في الجيم.