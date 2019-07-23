شكرا لقرائتكم شيلونجو على رأس قائمة الإسماعيلى أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلن الجهاز الفنى للاسماعيلى قائمة االفريق التى ستخوض مباراة الزمالك مساء غدا، الأربعاء، فى المباراة المؤجلة من الجولة الــ27 فى الدورى الممتاز. وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي : حراسة المرمى : محمد فوزى ومحمد مجدى حراسة المرمى : محمد فوزى ومحمد مجدى خط الدفاع : محمد مجدى وباهر المحمدى وريتشارد بافور ومحمد هاشم وأسامه إبراهيم وأحمد أيمن وطارق طه. خط الوسط :عماد حمدى ومحمد الضرف ومصطفى فارس ومحمد بيومى ومدحت فقوسة وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى. Advertisements خط الهجوم: بنسون شيلونجو وحازم مرسى. كان الإسماعيلى قد نجح بصفة رسمية فى إنهاء ملف الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الفريق المعار من نادى سموحة بالحصول على خدماته نهائياً، عبر تفعيل بند الشراء من سموحة عقب سداد المبلغ المتفق عليه فى العقد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيلونجو على رأس قائمة الإسماعيلى أمام الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.