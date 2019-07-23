شكرا لقرائتكم أسوان يحدد موعد انتهاء معسكر الإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان انتهاء معسكر الإسكندرية يوم 19 أغسطس المقبل بعد خوض الوديات المُتفق عليها خلال فترة المعسكر.

وبدأ فريق أسوان العائد مُجدداً للدوري الممتاز الاستعداد للموسم الجديد من خلال معسكر أقيم بالمركز الاوليمبى بالقاهرة ثم إنتقل لمعسكر الإسكندرية الذى يستمر بالأكاديمية البحرية حتى بعد إنتهاء أجازة عيد الأضحى ويخوض خلاله الفريق عدة مباريات تجريبية للاستقرار على قائمة الفريق بالدورى الممتاز.