شكرا لقرائتكم أسوان يحدد موعد انتهاء معسكر الإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبدأ فريق أسوان العائد مُجدداً للدوري الممتاز الاستعداد للموسم الجديد من خلال معسكر أقيم بالمركز الاوليمبى بالقاهرة ثم إنتقل لمعسكر الإسكندرية الذى يستمر بالأكاديمية البحرية حتى بعد إنتهاء أجازة عيد الأضحى ويخوض خلاله الفريق عدة مباريات تجريبية للاستقرار على قائمة الفريق بالدورى الممتاز.
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