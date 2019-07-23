شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الإسماعيلى.. جلال يعالج أخطاء لاعبيه قبل موقعة الأربعاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص خالد جلال المدير الفنى للزمالك، على التحدث مع لاعبى فريقه، من أجل تصحيح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مواجهة الجونة الأخيرة، التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريقه، فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الفريق الساحلى ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى.

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وتحدث خالد جلال عن بعض الأخطاء التى وقع اللاعبون فيها على مدار شوطى المباراة أمام الجونة، والتى أدت للتعادل وخسارة الأبيض نقطتين فى غاية الأهمية بمشواره فى منافسة الأهلى على لقب الدورى.

ويلتقى الزمالك مع الإسماعيلى، غدًا الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى.

ويحتاج الأبيض إلى الثلاث نقاط حيث تكمن أهميتهم بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسمياً فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا ، حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة، ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة أن أى تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة لاسيما أن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.