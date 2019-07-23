شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الإسماعيلى.. جلال يعالج أخطاء لاعبيه قبل موقعة الأربعاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص خالد جلال المدير الفنى للزمالك، على التحدث مع لاعبى فريقه، من أجل تصحيح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مواجهة الجونة الأخيرة، التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريقه، فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الفريق الساحلى ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى.
ويحتاج الأبيض إلى الثلاث نقاط حيث تكمن أهميتهم بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسمياً فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا ، حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة، ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة أن أى تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة لاسيما أن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.
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