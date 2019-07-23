شكرا لقرائتكم وسع للمدفعجية.. فقرة خاصة للتصويب على المرمى فى مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خصص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، فقرة في نهاية مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بالتتش للتدريب على التصويب فى المرمى.
واختتم الأهلي استعداده في القاهرة مساء اليوم بمران على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء غد على استاد برج العرب في الجولة قبل الأخيرة للفريق ببطولة الدوري.
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