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لاسارتى يعلن قائمة الأهلى لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك...

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جدة - عمرو شويل أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  قائمة الفريق التي تتوجه إلى الإسكندرية مساء اليوم للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام مباريات الأهلي في بطولة الدوري، حيث تقام مباراة المقاولون مساء غد الأربعاء على استاد ببرج العرب ، فيما تقام مباراة الزمالك على نفس الملعب يوم ٢٨ يوليو الجاري .


وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حسام عاشور وأحمد فتحي ومحمد نجيب وعمرو السولية، وهشام محمد ورامي ربيعة ، ورمضان صبحي ومحمد هاني وباسم علي ، وعلي معلول وجونيور اجايي وحسين الشحات وحمدي فتحي وصالح جمعه وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان، ووليد أزارو وجيرالدو  وناصر ماهر ومروان محسن واحمد طارق، وياسر إبراهيم.

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