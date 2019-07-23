شكرا لقرائتكم مارتن لاسارتى يرسم خطة مواجهة المقاولون من ملعب التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع معاونيه على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش، للتحضير لمواجهة المقاولون العرب التى تقام غدا.

وتحدث لاسارتي مع معاونيه في بعض الأمور الفنية والخططية، في ظل سعى الجهاز الفني للوقوف على جميع الجوانب الخاصة بمواجهة الغد.

وأدى الأهلي مرانه في الخامسة عصر اليوم على ملعب التتش قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت استعدادا لمواجهة المقاولون، فى استاد برج العرب.