شكرا لقرائتكم مارتن لاسارتى يرسم خطة مواجهة المقاولون من ملعب التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتحدث لاسارتي مع معاونيه في بعض الأمور الفنية والخططية، في ظل سعى الجهاز الفني للوقوف على جميع الجوانب الخاصة بمواجهة الغد.
وأدى الأهلي مرانه في الخامسة عصر اليوم على ملعب التتش قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت استعدادا لمواجهة المقاولون، فى استاد برج العرب.
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