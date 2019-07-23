شكرا لقرائتكم تعالى اعلمك الكورة.. لاسارتى يستدعى رمضان صبحى لتطوير مستواه الفنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي جلسة لاسارتي مع رمضان صبحي لتجهيز جميع اللاعبين من الناحية الفنية والمعنوية وتوجيه العديد من التعليمات التى تخص الجانب الفني.
وشارك صبحي في فقرة خاصة للتصويب على المرمى في نهاية مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
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