شكرا لقرائتكم تعالى اعلمك الكورة.. لاسارتى يستدعى رمضان صبحى لتطوير مستواه الفنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي ، جلسة منفردة مع رمضان صبحي لاعب الفريق على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وتأتي جلسة لاسارتي مع رمضان صبحي لتجهيز جميع اللاعبين من الناحية الفنية والمعنوية وتوجيه العديد من التعليمات التى تخص الجانب الفني.

وشارك صبحي في فقرة خاصة للتصويب على المرمى في نهاية مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.