شكرا لقرائتكم أهلي جدة يعلن شفاء هوساوي.. وعودته إلى التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أهلي جدة جاهزية مدافعه الدولي معتز هوساوي للدخول في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، بعد إجراء فحوصات طبية كشفت تعافيه من العارض الصحي الذي تعرض له الموسم الماضي.

وغاب هوساوي عن الأهلي الموسم الماضي، ولم يلعب إلا مباراة واحدة كانت في الجولة الأولى أمام التعاون، قبل أن يتعرض إلى ضيق تنفس متكرر، أبعده عن الملاعب.

وكتب حساب أهلي جدة على "تويتر": أثبتت الفحوصات الطبية النهائية وتصوير الأشعة التي أجراها معتز هوساوي اليوم في المستشفى الأميركي في باريس سلامته الكاملة من العارض الصحي الذي تعرض له في الموسم الماضي وجاهزيته لدخول التدريبات الجماعية للفريق الأول خلال الأيام المقبلة.

ويقيم أهلي جدة معسكراً إعدادياً في النمسا حالياً استعداداً لمواجهة الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، كما يفتتح الدوري بلقاء الصاعد العدالة.