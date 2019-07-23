أليكسيتش يحرز أول أهدافه مع أهلي جدة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل صانع الألعاب الصربي دانيال أليكسيتش أول أهدافه مع أهلي جدة في فوز الأخير 3-0 على برافو السلوفيني يوم الثلاثاء ضمن المعسكر الإعدادي المقام حالياً في النمسا.
وأحرز أليكسيتش الذي انتقل إلى أهلي جدة في وقت سابق من الشهر الحالي قادماً من مالاتياسبور، الهدف الأول للفريق في الدقيقة 34 من زمن الحصة الأولى، وفي الشوط الثاني سجل بديله عثمان الحاج الهدف الثاني، قبل أن يختتم سلطان مندش أهداف النادي الجدّاوي.
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