شكرا لقرائتكم لوكاس يبدأ تدريباته مع بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ لوكاس هيرنانديز أغلى صفقات بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أولى خطواته في تدريبات الفريق، بعدما بدأ التدرب بالكرة وذلك وفقا لمقطع فيديو نشره الفريق الألماني يوم الثلاثاء.

وأظهر الفيديو، ومدته 53 ثانية، اللاعب الفرنسي صاحب الـ23 عاما وهو يتدرب بالكرة في مران منفرد في ميونخ بينما يتواجد الفريق في الولايات المتحدة الأميركية.

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وقال المدرب نيكو كوفاتش: لوكاس يعمل بإخلاص كبير. نحن واثقون للغاية من أنه سينضم للفريق في وقت مبكر عما حددناه.

وانضم هيرنانديز، الفائز بكأس العالم مع فرنسا، لبايرن ميونخ قادما من أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية للنادي الألماني بلغت قيمتها 80 مليون يورو، ويتوقع أن يلعب اللاعب في مركز الظهير الأيسر فور عودته للملاعب.

وقال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، وهو يتطلع لمباراة الفريق الأولى بالبوندسليغا يوم 16 أغسطس: سيكون مثاليا إذا أصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق في مباراته الأولى أمام هيرتا برلين.