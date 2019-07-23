شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسير اتحاد الكرة على درب السعودية فى تغيير إيقاف اللاعبين بعد الإنذار الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اتحاد الكرة السعودي عن طريق رابطة الأندية المحترفة تعديل لائحة إيقاف اللاعب وذلك بعد الحصول على الإنذار "الرابع" وليس الثالث كما يحدث حاليًا.

ويحاول مسئولو أندية الدورى السعودي تعديل لائحة إيقاف اللاعب بعد الإنذار الرابع وليس الثالث بعد زيادة عدد المباريات إلى 30 لقاء ووجود 30 فريقًا فى الدوري.

فهل سيقوم مسئولو اتحاد الكرة بتعديل اللائحة فى الموسم المقبل للدورى 2019 – 2020 وإلغاء قرار إيقاف اللاعب بعد الإنذار الثالث وأن يكون بعد الإنذار الرابع خاصة أن عدد المباريات فى الدورى المصري 34 فريقًا وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة بعد وضع لائحة العقوبات الخاصة بالبطولة.