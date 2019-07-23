شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يُنهي معسكر الإسكندرية بعد إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان انتهاء معسكر الإسكندرية يوم 19 أغسطس المقبل بعد خوض الوديات المُتفق عليها خلال فترة المعسكر.

وبدأ فريق أسوان العائد مُجددًا للدوري الممتاز الاستعداد للموسم الجديد من خلال معسكر أقيم بالمركز الأولمبى بالقاهرة ثم انتقل لمعسكر الإسكندرية الذى يستمر بالأكاديمية البحرية حتى بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى ويخوض خلاله الفريق عدة مباريات تجريبية للاستقرار على قائمة الفريق بالدورى الممتاز.

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كان أسوان قد تعاقد مع إسلام رمضان مدافع الأولمبى وجلال العقدة، الظهير الأيسر لصفوف بتروجت، ومحمد مصطفى "ميدو" صانع ألعاب الترسانة، ونصر رمضان، لاعب وسط مصر المقاصة، وعبد العزيز الشاعر، مهاجم الداخلية، وعبد العزيز إمام، مهاجم سموحة، وإسلام صيام، مدافع بتروجت، وبيراميدز، ومحمود عيسي مرجان، لاعب وسط فريق تحرير أسوان.