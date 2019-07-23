شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يضم 26 لاعبًا لقائمة الأهلى لمواجهتى المقاولون والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتى المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي تتجه إلى الاسكندرية مساء اليوم، الثلاثاء، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام مباريات الأهلي في بطولة الدوري، حيث تقام مباراة المقاولون مساء غدٍ الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب فيما تقام مباراة الزمالك على نفس الملعب يوم 28 يوليو الجاري .

وضمّت قائمة الأهلي 26 لاعبًا هم: حسام عاشور وأحمد فتحي ومحمد نجيب وعمرو السولية، وهشام محمد ورامي ربيعة، ورمضان صبحي ومحمد هاني وباسم علي، وعلي معلول وجونيور أجايي وحسين الشحات وحمدي فتحي وصالح جمعة وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان، ووليد أزارو وجيرالدو وناصر ماهر ومروان محسن واحمد طارق، وياسر إبراهيم.