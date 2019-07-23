3 وجوه شابة جديدة لإدارة لجنة الحكام فى الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة على الاستعانة بـ3 وجوه شابة للتواجد فى لجنة الحكام وإدارة المسابقة خلال الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020. ويرغب ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة فى تطوير لجنة الحكام فى الفترة المقبلة وبث الثقة فى نفوسهم استعدادًا للموسم المقبل. وتعرض حكام الدورى المصرى فى المواسم الماضية لانتقادات لاذعة من قبل مسئولي الأندية ما أفقدهم جزءًا من هيبتهم، ويحاول اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة إعادة هيبة الحكام ومنحهم الثقة مجددًا ووضع قوانين ولوائح تحمى الحكام.

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