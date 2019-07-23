شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يجتمع مع معاونيه فى الأهلى قبل مباراة حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلي، جلسة مطولة مع معاونيه على هامش مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش، للتحضير لمواجهة المقاولون العرب.
وتحدث لاسارتى مع معاونيه فى بعض الأمور الفنية والخططية فى ظل سعى الجهاز الفنى للوقوف على كل الجوانب الخاصة بمواجهة الغد.
ويسافر الأهلى بعد قليل للإسكندرية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب فى الثامنة من مساء غدٍ ببرج العرب فى الدورى الممتاز ويحتاج الأهلى الفوز على المقاولون العرب غدًا من أجل التتويج ببطولة الدورى رسميًا للمرة الـ41 فى تاريخ النادي.
وقام لاسارتى بإيقاف المران أكثر من مرة من أجل تصحيح الأخطاء التى ظهرت فى أداء اللاعبين وطالب بعدم تكرارها فى مباراة الغد المرتقبة.
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