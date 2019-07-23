شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي قبل مباراة "التتويج".. جانب خططي.. وجلسات للتصويب على المرمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركّز مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على الجانب الخططي في المران الذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش، قبل مواجهة المقاولون العرب الدوري.
ويسافر الأهلي بعد قليل للإسكندرية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في الثامنة من مساء غدٍ ببرج العرب في الدوري الممتاز، ويحتاج الأهلي الفوز على المقاولون العرب غدًا من أجل التتويج ببطولة الدوري رسميًا للمرة الـ41 في تاريخ النادي.
واهتم المدير الفني بالجانب الخططي وحرص على إيقاف المران أكثر من مرة لشرح بعض النقاط الفنية وتصويب بعض الأخطاء في التحرك وإنهاء الهجمة، كما خصص لاسارتي فقرة في نهاية المران للتدريب على التصويب في المرمى.
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