شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يصحح أخطاء الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص خالد جلال المدير الفنى للزمالك، على التحدث مع لاعبى فريقه، من أجل تصحيح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مواجهة الجونة الأخيرة، التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريقه، في المباراة التى جمعتهما على استاد الفريق الساحلى ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى.

وتحدث خالد جلال عن بعض الأخطاء التى وقع اللاعبون فيها على مدار شوطى المباراة أمام الجونة، والتى أدت للتعادل وخسارة الأبيض نقطتين فى غاية الأهمية بمشواره فى منافسة الأهلى على لقب الدورى.

ويلتقى الزمالك مع الإسماعيلى، غدًا الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى ويحتاج الأبيض إلى الثلاث نقاط حيث تكمن أهميتهم بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسميًا فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة، ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة إن أي تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة خاصة إن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.