شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يجتمع مع رمضان صبحى فى مران الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة مع رمضان صبحى لاعب الفريق على هامش مران الفريق مساء اليوم، الثلاثاء، من أجل توجيه عدة نصائح له.

ويسافر الأهلى بعد قليل للإسكندرية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب فى الثامنة من مساء غدٍ ببرج العرب فى الدورى الممتاز، ويحتاج الأهلى الفوز على المقاولون العرب غدًا من أجل التتويج ببطولة الدورى رسميًا للمرة الـ41 فى تاريخ النادى.

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وتحدث لاسارتى مع رمضان صبحى بشأن عدة أمور فنية وتعليمات من أجل الالتزام بها فى لقاء المقاولون غدًا حيث يُعد رمضان أحد أهم نقاط القوة فى الأهلي.