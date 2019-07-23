شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: عقوبة الجزار مستمرة حتى لو عاد للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر بلجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن عقوبة محمود الجزار لاعب الأهلي المعار إلى الجونة، مستمرة مع اللاعب حتى لو عاد للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة المقرر انطلاقها 29 يوليو الجاري.

قال المصدر لـ"الخليج 365" إن يوسف أوباما لاعب الزمالك سيغيب عن مباراة الفريق أمام المقاصة المقبلة في كأس مصر بالإضافة إلى مباراتى الإسماعيلي والأهلي فى الدوري المقرر لهما يومي 24 و28 يوليو الجاري.

كانت لجنة المسابقات قررت إيقاف كل لاعب لمدة 3 مباريات بسبب الطرد والضرب بدون كرة في مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري التى انتهت بالتعادل الإيجابي 2 / 2.