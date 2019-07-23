شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أخطاء فنية حاول الأهلى علاجها خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عكف الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجوانى مارتن لاسارتى على علاج العديد من الأخطاء الفنية التى ظهرت فى صفوف الفريق قبل توقف بطولة الدورى العام، بسبب فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر فى الفترة من 21 يونيو الماضى إلى 19 يوليو الجارى.

المشاكل الفنية الدفاع

طوال مدة معسكر الأهلى فى إسبانيا والشغل الشاغل للاسارتى وجهازه المعاون هو إيجاد حلول للمشاكل الدفاعية التى ظهرت فى صفوف الفريق، وخصص لاسارتى وحدات تدريبية تخصصية لتدريب المدافعين على المواقف الدفاعية، خاصة فى جزئية لاعب ضد لاعب، وأكد الجهاز الفنى أن مثل تلك التدريبات ساهمت بشدة فى تطور أداء المدافعين.

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العقم الهجومى

عانى الأهلى بشدة من العقم الهجومى لنجومه، وهو ما ظهر فى المعدل التهديفى الضئيل للاعبى الخط الأمامى وكذلك معدل اللاعبين ككل، ليعكف الجهاز الفنى على حل تلك الأزمة سواء فى معسكر إسبانيا أو بعد عودة الفريق للتدريبات فى القاهرة.

التمريرات الخاطئة

على غير المعتاد لم يسجل الأهلى أعلى أرقامة فى بطولة الدورى العام هذا الموسم على مستوى التمريرات وسيطرت التمريرات الخاطئة على معظم المباريات التي خاضها الفرق الأحمر هذا الموسم، ليقوم الجهاز الفني أيضاً بحل تلك الأزمة وإيجاد حلول لها من خلال عمل تدريبات تخصصية فيما يخص هذه الجزئية.

التعامل مع الكرات العرضية

عاب أداء الأهلى هذا الموسم سوء التعامل مع الكرات العرضية سواء فى الحالات الدفاعية أو الهجومية، وقام الجهاز الفنى بالعمل على إنهاء هذه الأزمة وهو ما ظهر فى المباريات الودية التى خاضها الفريق والتى نجح الفريق خلالها فى إحراز أكثر من هدف مستغلاً الكرات العرضية.