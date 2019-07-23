26 لاعبا في قائمة الأهلي للمقاولون والزمالك.. ومحسن ضمن 10 مستبعدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه إلى الإسكندرية اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي في معسكر مغلق لمواجهة المقاولون غدا الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة، قبل اختتام المسابقة بمواجهة الزمالك يوم الأحد.

وشهدت قائمة الأهلي غياب كل من شريف إكرامي وسعد سمير وأحمد علاء ومحمود وحيد وكريم نيدفيد ومحمد محمود وإسلام محارب ومحمد شريف وأحمد حمودي وصلاح محسن.

وضمت قائمة الأهلي 26 لاعبا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان.

الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وباسم علي وعلي معلول وأيمن أشرف.

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الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وحمدي فتحي.

وسط الهجوم: رمضان صبحي وجونيور أجايي وحسين الشحات وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد سليمان وجيرالدو وناصر ماهر.

وفي الهجوم: وليد أزارو ومروان محسن.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 74 نقطة، وبفارق 5 نقاط أمام الزمالك صاحب المركز الثالث.

جدير بالذكر أن الأهلي يسعى للفوز بمواجهة المقاولون العرب من أجل التتويج رسميا ببطولة الدوري رقم 41 في تاريخه.