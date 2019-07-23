18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة محمود جابر عن قائمة لاعبيه التى تخوض مباراة الزمالك مساء غدا الأربعاء، فى المباراه المؤجلة من الجولة الـ 27 في الدوري المصري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

وقرر جابر ضم 18 لاعبا لقائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك، في اللقاء المقرر له الثامنة مساء غدا الأربعاء.

وشهد قائمة الإسماعيلي ضم 6 لاعبين شباب قبل مواجهة الزمالك وهم :" مدحت فقوسة ومصطفى فارس ومحمد بيومي وحازم مرسي ومحمد الضرف وأحمد أيمن".

جاءت القائمة على النحو الآتي:

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حراسة المرمى: محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع: محمد مجدى، باهر المحمدى، ريتشارد بافور، محمد هاشم، اسامة ابراهيم، أحمد أيمن، طارق طه.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد الضرف، مصطفى فارس، محمد بيومي، مدحت فقوسه، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامي.

خط الهجوم: شيلونجو، حازم مرسي.