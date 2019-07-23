ظهور ملامح تشكيل الأهلي في المران.. وجلسات منفردة مع أزارو ورمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أدى الأهلي مرانه الأخير على ملعب "مختار التتش" في الجزيرة مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون غدا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة.

وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، جلستين منفردتين مع وليد أزارو ورمضان صبحي ثنائي الفريق للمطالبة بتنفيذ بعض التعليمات والحديث عن بعض الأمور الفنية والخططية.

وأدى الثلاثي مؤمن زكريا وأحمد الشيخ وعمار حمدي تدريبات تأهيلية على هامش المران بالجري حول الملعب وأداء جلسة في الجيم.

وكان عمار حمدي تعرض لكدمة في وجه القدم خلال مشاركته في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني في مران أمس الإثنين.

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وخصص الجهاز الفني للأهلي فقرة للتصويبات، شارك فيها كل من حسين الشحات ووليد سليمان وأحمد فتحي وصلاح محسن وعمرو السولية وجيرالدو وحسام عاشور.

وظهرت ملامح التشكيل الأساسي للأهلي أمام المقاولون كالتالي: محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول، حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، حسين الشحات، رمضان صبحي ووليد أزارو.

ومن المقرر أن يتوجه الأهلي إلى الإسكندرية للمبيت هناك، استعدادا لمواجهة المقاولون.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 74 نقطة، وبفارق 5 نقاط أمام الزمالك صاحب المركز الثالث.

جدير بالذكر أن الأهلي يسعى للفوز بمواجهة المقاولون العرب من أجل التتويج رسميا ببطولة الدوري رقم 41 في تاريخه.