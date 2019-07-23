خالد جلال يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 27 بالدوري الممتاز.
وشهدت قائمة الزمالك غياب يوسف اوباما، بسبب عقوبة الإيقاف التي تلقاها على خلفية طرده من مواجهة الجونة في المباراة الأخيرة للفريق الأبيض.
ويغيب عن الفريق كل من محمود جنش للإصابة ويوسف أوباما للإيقاف وكهربا للانقطاع عن التدريبات ومصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي ومحمود عبد المنصف لاسباب فنية
واختار جلال 20 لاعبًا في قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غد الثلاثاء في تمام الثامنة مساء.
وجاءت القائنة على النحو التالي:
حراسة المرمى: عماد السيد- عمر صلاح.
خط الدفاع: حازم إمام، حمدي النقاز، عبد الله جمعه، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، محمد حسن، محمد إبراهيم ، أحمد مدبولي ، أحمد سيد زيزو، إبراهيم حسن، أيمن حفني، محمد عنتر.
خط الهجوم: حميد أحداد ،عمر السعيد.
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