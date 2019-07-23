غوارديولا: جدول “البريميير ليغ” سيقتل اللاعبين عاجلاً أم آجلاً

أبدى المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، تذمره إزاء جدول مباريات فريقه، قائلاً إن جدول المباريات المزدحم “يقتل لاعبينا”.

وقال غوارديولا في تصريحات للصحافيين: “إنه جدول جنوني، وسنقتل بذلك لاعبينا عاجلاً أم آجلاً.. لا يمكننا الاستمرار على ذلك لفترة طويلة”.

وكان النجم الجزائري رياض محرز آخر اللاعبين الدوليين عودة إلى صفوف الفريق، وذلك بعد أن انتهى من المشاركة مع منتخب بلاده، إذ قاد المنتخب الجزائري للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، وذلك بالفوز في النهائي على المنتخب السنغالي 1-0 الجمعة الماضي.

وأشار غوارديولا إلى أن سيرجيو أغويرو وعدة لاعبين أخرين من أمريكا الجنوبية سيعودون إلى الفريق في أواخر يوليو (تموز) أو ربما بعد ذلك.

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وأضاف المدرب الإسباني: “يجب أن يتنفس اللاعبون ويستريحون، لمنح المزيد من الجودة للبطولات.. يجب أن يحصل اللاعبون على الراحة، ولكن إذا أراد الناس عودتهم مبكراً، سيكونوا مرحبين بذلك”.

وقال غوارديولا للصحافيين أيضاً إن “بعض اللاعبين سيعودوا إلى النادي في 29 أو 30 يوليو، والبعض الآخر لن يعودوا إلا في الثالث أو الرابع من أغسطس (آب)”.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: “سيقرر اللاعبون ما إذا كانوا سيعودون بعد ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع.. لا أريد عودتهم إذا كانوا غير لائقين أو مجهدين أو لم يتعافوا بعد من موسم صعب”.

وتنطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد في 9 أغسطس، لكن مانشستر سيتي سيواجه ليفربول في 4 من الشهر نفسه في مباراة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي.