البلدية يتعاقد مع ظهير أيسر الجزيرة مطروح

نجح نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفي السامولي في الحصول علي خدمات محمد جمال ظهير أيسر الجزيرة مطروح. وجاء إتمام الصفقة بعد موافقة حمدي حفيظ رئيس النادي المطروحي ومفاوضات أحمد حماية وكيل اللاعب.

يذكر أن بلدية الحلة يشارك في محموعة بحري بدوري القسم الثاني، ويقوده فنياً كرم جابر لاعب الإسماعيلي وغزل المحلة الأسبق ومدرب الجزيرة السابق.

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