فرج عامر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع حسام حسن

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، حقيقة العروض المقدمة للنادي من أجل التعاقد مع ثنائي الفريق محمد أبو جبل وحسام حسن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب عامر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، :" لا توجد لدينا أى عروض أو مفاوضات رسمية لشراء محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق، أو المهاجم حسام حسن".

وتابع: "لكن لدينا عروض مبدئية لشراء معاذ وكناريا فى ظل رغبة النادى الحفاظ عليهما".

وانتشرت العديد من الأخبار في الفترة الأخيرة تفيد بأن الأهلي اتم اتفاقه مع سموحة للحصول على خدمات حسام حسن لمدة 5 مواسم مقابل 20 مليون جنيه واستعارة لاعبين.