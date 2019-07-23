نجح الفريق الأول بنادي بلدية المحلة في الحصول علي خدمات أحمد وفائي لاعب فاركو بعد الحصول علي الاستغناء الخاص باللاعب بعد مفاوضات قادها مصطفي الشامي أمين صندوق النادي المحلاوي. الخاص باللاعب بعد مفاوضات قادها مصطفي الشامي أمين صندوق النادي المحلاوي. وينافس نادي البلدية في مجموعة بحري بدوري القسم الثاني ويقوده فنياً كرم جابر لاعب الإسماعيلي وغزل المحلة الأسبق، والمدير الفني للعديد من الأندية أخرها الجزيرة مطروح.

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية المحلة يواصل تدعيم صفوفه استعداداً للقسم الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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