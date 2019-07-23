نجح نادي تشيلسي الإنجليزي في تجديد عقده مع اللاعب الصاعد كالوم هودسون أودوي لاعب البلوز، خلال الميركاتو الصيف الحالي .
كشفت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا جدد تعاقده مع البلوز لمدة خمسة مواسم، ليحصلعلي راتب أسبوعي يبلغ 100 ألف جنيه استرليني.
وكان هودسون علي ردادر نادي بايرن ميونيخ الألماني وقدم أكثر من عرض قبل أن يرفض تشلسي رحيل اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يجدد عقد لاعبه الشاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.