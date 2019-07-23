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تشيلسي يجدد عقد لاعبه الشاب

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نجح نادي الإنجليزي في تجديد عقده مع اللاعب  الصاعد كالوم هودسون أودوي لاعب البلوز، خلال الميركاتو الصيف الحالي .

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا جدد تعاقده مع البلوز لمدة خمسة مواسم، ليحصل

علي راتب أسبوعي يبلغ 100 ألف جنيه استرليني.

وكان هودسون علي ردادر نادي بايرن ميونيخ الألماني وقدم أكثر من عرض قبل أن يرفض تشلسي رحيل اللاعب.

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