فاركو يواصل تدعيم صفوفه استعداداً للموسم القادم

واصل الفريق الأول بنادي فاركو يقيادة مديره الفني أحمد عاشور تدعيم صفوفه استعداداً لمنافسات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني مجموعة بحري. الثاني مجموعة بحري. ونجح الفريق السكندري في ضم إسلام الفولي لاعب الرجاء المطروحي بعد موافقة سعد أبوصندوق رئيس النادي والحصول علي الإستغناء الخاص باللاعب.

يذكر أن فاركو يشارك في مجموعة بحري التي تضم أندية الدلتا والأسكندرية ومطروح. المطروحي بعد موافقة سعد أبوصندوق رئيس النادي والحصول علي الإستغناء الخاص باللاعب.يذكر أن فاركو يشارك في مجموعة بحري التي تضم أندية الدلتا والأسكندرية ومطروح.

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