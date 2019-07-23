فالفيردي يعلق على مشاركة جريزمان الأولى مع برشلونة أمام تشيلسي

أثنى إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، بقدرات وإمكانيات أنطوان جريزمان الوافد الجديد لفريق برشلونة قادمًا من أتلتيكو مدريد.

وأضاف فالفيردي في تصريحات عقب مباراة البرسا الودية أمام تشيلسي، والتي انتهت بفوز البلوز بهدفين دون رد، " في كل

مرة يلمس فيها جريزمان الكرة، يجعل الخصم في خطر، هو لديه أفكار خطيرة أمام الخصم".

وتابع: " لا يزال على جريزمان التكيف أكثر مع زملائه في الفريق".