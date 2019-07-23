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فالفيردي يعلق على مشاركة جريزمان الأولى مع برشلونة أمام تشيلسي

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أثنى إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق الإسباني، بقدرات وإمكانيات أنطوان جريزمان الوافد الجديد لفريق برشلونة قادمًا من أتلتيكو مدريد.

وأضاف فالفيردي في تصريحات عقب مباراة البرسا الودية أمام ، والتي انتهت بفوز البلوز بهدفين دون رد، " في كل

مرة يلمس فيها جريزمان الكرة، يجعل الخصم في خطر، هو لديه أفكار خطيرة أمام الخصم".

وتابع: " لا يزال على جريزمان التكيف أكثر مع زملائه في الفريق".

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