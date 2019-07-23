الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى يطالب مصر باستضافة بطولة إفريقيا تحت 20 سنة

حرص حامد كالكابا رئيس الاتحاد الإفريقي لألعاب القوى، على زيارة نظيره المصري برفقة هالة عبدالرحيم عضو الاتحاد الإفريقي، في وجود الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، وخالد الكينج نائبرئيس الاتحاد والأستاذ فكري العكل عضو مجلس الإدارة.
وتناقش كالكابا حول إمكانية مصر لاستضافة بطولة إفريقيا تحت ٢٠ سنة في أبريل ٢٠٢١ بمدينة الإسكندريةعروس البحر الأبيض المتوسط، وسيطرح الدكتور سيف الله شاهين المقترح على الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وعلى بعض رجال الأعمال بالإسكندرية.
وأكد كالكابا إن مصر إحدى الدول السابعة عشرة التي أسست الاتحاد الدولي وعليها أن تلعب دورا أكبر في نشر اللعبة في إفريقيا.
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