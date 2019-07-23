محمد صلاح ينافس على 7 بطولات مع ليفربول في الموسم المقبل

يستعد الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، للعودة إلي للمشاركة مع الريدز في الموسم المقبل والمنافسة على 7 بطولات وهم، الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، وكأس العالم للأندية، والدرع الخيرية الإنجليزية، وكأس السوبر الأوروبي.

ويبدأ ليفربول مشواره في الموسم الجديد بمواجهة مانشستر سيتي، في الرابع من أغسطس المقبل على ملعب "ويمبلي" في مباراة "الدرع الخيرية"، بينما سيلعب مع نوريتش سيتي بملعب "أنفيلد" في التاسع من الشهر ذاته في إفتتاح الدوري الانجليزي.

وقاد الفرعون المصري ليفربول للحصول على بطولة دورى أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعدما سجل هدف ليفربول الأول فى شباك توتنهام بالمباراة النهائية.

وتمكن صلاح من حصد جائزة الحذاء الذهبى التى تمنح لهداف مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز البريميرليج للموسم الثانى على التوالى بعدما سجل 22 هدفا بالتساوي مع زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني ومهاجم أرسنال أوباميانج.