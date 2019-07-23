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منتخب مصر يشارك في بطولة اوليج بيلاروسيا

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اختار اتحاد المصارعة برئاسة  عصام النوار ، وإبراهيم عادل مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري  لمرافقة بعثة منتخب مصر المشاركة  في  ببطولة أوليج كارفيف بدولة  بيلاروسيا

خلال الفتره  من 24 والتي تستمر حتي  29 يوليو.

وتضم بعثة منتخب مصر ستة لاعبين للمشاركه في البطولة وتضم كل

من 6 لاعبين هم كل من محمد إبراهيم كيشو، أبو حليمة محمد،  حسن حسن، محمد إيهاب، محمد مصطفى، وعبد اللطيف منيع.

ويرافق البعثة كل من حسام مصطفى و كمال عبده مدربان ، و حسام الجنزورى حكما.

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