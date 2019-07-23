برشلونة يخسر ودياً من تشليسى بأول مشاركة لغريزمان استعداداً للموسم الجديد

تفوق تشلسي الإنكليزي، بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، على برشلونة الإسباني بالفوز عليه 2-1 الثلاثاء في مباراة ودية استعدادية للموسم المقبل أقيمت في مدينة سايتاما اليابانية.



وبغياب نجمه المطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي والهداف الأوروغوياني لويس سواريز وبمشاركة الوافدين الجديدين المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي فرنكي دي يونغ، أنهى برشلونة الشوط الأول متخلفا بهدف سجله تامي أبراهام في الدقيقة 34 بعد خطأ في أبعاد الكرة من سيرجيو بوسكيتس.



ورغم التعديلات التي أجراها مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي على التشكيلة بأكملها في الشوط الثاني، على غرار نظيره في النادي اللندني فرانك لامبارد الذي غير جميع اللاعبين باستثناء الحارس الإسباني كيبا اريسابالاغا الذي تألق في مواجهة محاولات النادي الكاتالوني، بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 81 عندما أضاف تشلسي هدفه الثاني عبر تسديدة بعيدة من روس باركلي.



وفي الوقت بدل الضائع، قلص الكرواتي إيفان راكيتيش الفارق لبرشلونة من خارج المنطقة ايضا (1+90).



ويبقى برشلونة في اليابان ليواجه السبت فيسيل كوبي الذي يلعب في صفوفه نجماه السابقان أندريس إنييستا ودافيا فيا إضافة الى لاعب وسطه السابق ايضا سيرجي سامبر.



أما بالنسبة لتشلسي، فكان يخوض مباراته التحضيرية الرابعة، والثانية تواليا في اليابان بعد خسارته المفاجئة الجمعة أمام كاواساكي فرونتال 1-2، على أن يعود الى انكلترا للقاء ريدينغ السبت. المصدر: فرانس برس

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